A cerimônia de premiação do Grammy Latino 2023 aconteceu nesta quinta-feira, 16 de novembro, em Sevilha, na Espanha. A premiação foi transmitida pelo Globoplay em tempo real inclusive para não assinantes e teve como apresentadores Danna Paola, Roselyn Sánchez, Paz Vega e Sebástian Yatra. O palco do Centro de Exposições e Conferências recebeu diversas apresentações musicais, entre elas Iza ao lado de Camilo, Manuel Carrasco, e Edgar Barrera, que cantaram 'Salitre' e 'Pegao'.

Além de Iza, os brasileiros Anitta, Criolo, Rachel Reis, Simone e Tiago Iorc participaram da premiação anunciando vencedores em categorias distintas. Este ano, Laura Pausini foi a escolhida do Grammy Latino como 'Personalidade do ano' e foi homenageada por sua carreira como artista multifacetada e multilíngue. Pausini será celebrada em uma apresentação de gala especial repleta de estrelas, com um número musical incluindo interpretações de seu renomado repertório

:

