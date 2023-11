Estudantes têm até sexta-feira para pedir reaplicação do Enem 2023

Neste ano, estudantes que moram a mais de 30 quilômetros do local de prova também têm direito para fazer a segunda data da prova, que será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro. Estudantes que perderam a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2023 tem até esta sexta-feira (17) para pedir a reaplicação da prova. O Inep disponibiliza, na Página do Participante, uma aba específica para que os interessados na nova aplicação submetam seus pedidos.

As solicitações serão analisados pelos organizadores da prova. Prova de reaplicação : 12 e 13 de dezembro. No caso de doenças infectocontagiosas, o participante deve anexar um documento legível que comprove a condição que motiva a solicitação da reaplicação





Consulte Mais informação: JORNALEXTRA » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

TERRANOTİCİASBR: Suposta imagem da prova do Enem 2023 circula na web; Inep aciona Polícia FederalUma imagem supostamente da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 circula nas redes ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Locais de prova do Enem 2023 são alvo de reclamação dos estudantes; Inep analisa endereçosHá casos em que a distância é de quase 50 quilômetros, percurso que exigiria mais de duas horas de deslocamento

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

G1: Enem 2023: candidatos prejudicados por locais de prova distantes poderão fazer o exame em dezembroEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

JORNALNACİONAL: Enem 2023: estudantes de pelo menos 16 capitais terão transporte gratuito nos dias de provaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Enem 2023: como conferir seu local de prova na véspera do primeiro dia do exame; vejaO local de prova pode ser conferido no cartão de confirmação na Página do Participante; provas serão aplicadas neste domingo e no dia 12 de novembro

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Enem 2023: candidatos alocados a mais de 30 km de casa poderão fazer exame em dezembroEnem 2023: candidatos alocados a mais de 30 km de casa poderão fazer exame em dezembro

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »