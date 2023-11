Onda de calor e desastres naturais afetam milhões de pessoas no Brasil

A onda de calor neste final de semana em diversas regiões de Brasil – com termômetros ultrapassando 40ºC – é mais um episódio na série alarmante de eventos climáticos extremos que impactam negativamente a vida de milhões de pessoas. Conforme dados da Confederação Nacional de Municípios, entre 2013 e 2022, 93% dos municípios brasileiros foram atingidos por desastres naturais como tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos.

O número de cidadãos afetados é impressionante: 4,2 milhões de pessoas. Estes eventos em si, não deveriam causar estranhamento. Como afirma o professor Ilan Kelman na obra Disaster by choice (Oxford, 2020), “essas manifestações da natureza ocorreram incontáveis vezes através na história da Terra. O desastre consiste em nossa inabilidade de enfrentá-los como parte da natureza

G1: Onda de calor no Brasil: temperaturas acima de 40 graus em várias cidadesVárias cidades brasileiras registraram temperaturas acima de 40 graus nos últimos dias. Em decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de 'grande perigo', segundo diferentes agências de meteorologia. A onda de calor , que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano. A sensação térmica também pode ultrapassar os 50 ºC em algumas cidades. Mas o que explica o fenômeno? Uma conjunção de fatores — como o El Niño, a formação de um 'domo de calor' e as mudanças climáticas — ajudam a entender o que está acontecendo agora no Brasil. Estudos publicados recentemente também revelam que as ondas de calor do tipo estão se tornando cada vez mais comuns no país.

JORNALOGLOBO: Onda de calor: maioria das cidades com mais de 40ºC está em MG, seguido do PI, BA e MS; veja municípios mais quentesA onda de calor que afeta o país vem resultando em altíssimas temperaturas que atingem especialmente cidades de Minas Gerais, Piauí, Bahia e Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (14), assim como na segunda, 43 cidades, de 10 estados, superaram a marca dos 40ºC, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre os municípios mais quentes, 12 são mineiros.

JORNALOGLOBO: Mortes relacionadas à onda de calor são registradas pelo país e SP fala em 102,5% de aumento nos atendimentos em hospitaisCom 16 estados da federação hoje sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que atenta para risco de vida por conta da forte onda de calor , as autoridades de várias regiões do país, inclusive as mais acostumadas historicamente com altas temperaturas, já estão tendo que lidar com as consequências dos extremos climáticos à saúde pública, que passam a fazer parte da pauta. Na última terça-feira, a combinação entre a negligência do motorista de uma van escolar, em São Paulo, e a temperatura de quase 40 graus registrada na capital paulista durante a tarde, terminou em tragédia.

JORNALOGLOBO: Onda de calor no Brasil deve durar mais do que o esperadoO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta de onda de calor no Brasil até a próxima sexta-feira. Mais de 1.400 municípios estão sendo afetados, com temperaturas 5 graus acima do habitual. A expectativa é que essa seja a pior semana até agora de um ano já marcado por extremos climáticos no país.

JORNALOGLOBO: Trabalhadores enfrentam onda de calor no BrasilAmbulantes, seguranças e funcionários de concessionárias recorrem a muita água para enfrentar as temperaturas elevadas. Volta para casa é outro tormento, com ônibus lotados e sem refrigeração.

CNNBRASİL: Onda de calor no Brasil populariza o termo 'sensação térmica'A onda de calor intenso que afeta quase metade das cidades do país populariza o termo 'sensação térmica'. Especialistas explicam a diferença entre a temperatura real e a sensação térmica.

