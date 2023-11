Pastelaria denuncia caso de racismo após cliente pedir 'motoboy branco'

No campo de observações do aplicativo, a consumidora pediu, 'por gentileza', que a loja enviasse 'um motoboy branco' Uma pastelaria da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, denunciou um caso de racismo cometido por uma cliente ao fazer um pedido na loja, na noite desta terça-feira. No campo de “observações” do aplicativo, a consumidora pediu, “por gentileza”, que a loja enviasse “um motoboy branco” por não gostar de pessoas negras “encostando” em sua comida.

Responsável pelo atendimento, Daniela Rodrigues é proprietária do estabelecimento — uma franquia do restaurante Hora do Pastel —, e conta que a notificação chegou às 20h. A observação da cliente, identificada como Andressa Oliveira, foi feita no pedido, e, em seguida, no chat. Ao abrir, se deparou com o recado: “Última vez veio um motoboy negro. Peço a gentileza que mande um branco. Não gosto de pessoas assim encostando na minha comida. Obrigada!”, escreveu a cliente.O motoboy negro em questão, no entanto, é o marido de Daniel

:

BBCBRASİL: 'Se teu marido te agride, você pode fugir, mas não se o agressor é meu próprio filho'Ser pai ou mãe de uma criança violenta é uma experiência traumática — e muitas vezes escondida: ArquivoBBC

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Primavera feminista no Brasil: influencer denuncia violência domésticaJá faz praticamente uma década que o Brasil vive com força uma primavera feminista. Nas ruas, nas redes sociais, nos debates nas escolas, com ações contínuas para chamar a atenção sobre os ataques sistemáticos às mulheres provocados, muitas vezes, por parceiros. Os casos mais recentes envolvem uma influencer e uma apresentadora de TV.

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Descoberta uma galáxia distante que desafia as teorias sobre a evolução galácticaOs astrônomos espionaram um fenômeno intrigante no Universo distante – uma galáxia que se assemelha muito à Via Láctea – e que está desafiando as principais teorias sobre como as galáxias evoluem.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Taylor Swift: uma carreira de sucesso na indústria da músicaTaylor Swift é uma cantora de sucesso que conquistou a indústria da música com seu talento e carisma. Com nove álbuns de estúdio, uma fortuna avaliada em US$ 1.1 bilhões e uma coleção de prêmios, ela solidificou-se como um nome inquestionável na indústria fonográfica. Seu álbum '1989' foi um marco em sua carreira, alcançando sucesso mundial. Agora, ela concentra-se no relançamento de seus álbuns antigos.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Uma corrida contra os botsMustafa Suleyman expõe um futuro sombrio e busca saídas para que nos mantenhamos no meio-fio entre o colapso social e o totalitarismo da IA

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Como funciona uma pokébola e como ela guarda criaturas gigantes?Descubra como uma pokébola consegue guardar criaturas gigantes como Charizard e Kyogre em seu interior.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »