A onda de calor que afeta o país vem resultando em altíssimas temperaturas que atingem especialmente cidades de Minas Gerais, Piauí, Bahia e Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (14), assim como na segunda, 43 cidades, de 10 estados, superaram a marca dos 40ºC, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre os municípios mais quentes, 12 são mineiros.

