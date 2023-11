O calor afeta o consumo de combustível do carro?

Mais de 1.400 cidades brasileiras estão vivendo a semana mais quente do ano, com temperaturas que ultrapassam os 42 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Todo o Sudeste e regiões do Sul, Norte e Nordeste terão temperatura 5 graus acima do habitual por até cinco dias consecutivos. Nesse contexto de calor extremo, surgem muitas informações sobre cuidados com carro.

Vamos desvendar alguns desses mitos e verdades para garantir que, pelo menos, a"cuca" dos motoristas permaneça fresca nesse período.O calor, por si só, não aumenta o consumo de combustível. No entanto, as temperaturas extremas, como as que estamos vivendo, podem, sim, afetar a eficiência do veículo, explica Erwin Franieck, presidente do instituto de pesquisa SAE4Mobility.Em temperaturas mais altas, a densidade do ar tende a diminuir. O ar menos denso pode afetar ligeiramente o desempenho do motor, levando a um leve aumento no consumo de combustível. No entanto, esse efeito é geralmente modesto e pode não ser perceptível em situações normais de conduçã

JORNALOGLOBO: Onda de calor: maioria das cidades com mais de 40ºC está em MG, seguido do PI, BA e MS; veja municípios mais quentesA onda de calor que afeta o país vem resultando em altíssimas temperaturas que atingem especialmente cidades de Minas Gerais, Piauí, Bahia e Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (14), assim como na segunda, 43 cidades, de 10 estados, superaram a marca dos 40ºC, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre os municípios mais quentes, 12 são mineiros.

