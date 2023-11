Samsung lança Galaxy S23 FE como opção mais acessível

A Samsung lançou no começo deste ano o Galaxy S23, marcando sua mais recente oferta na linha de dispositivos premium. E recentemente chegou mais um modelo para a família, a edição Fan Edition do S23. O Galaxy S23 FE chega como uma oportunidade para quem procuram um celular Samsung de bom desempenho e por um preço mais acessível, mas é importante entender as especificações e também verificar o que mudou da versão anterior, o Galaxy S21 FE.

A seguir, entenda as diferenças entre o S23 FE e seu antecessor, o Galaxy S21 FE: Galaxy S23 FE Widget de produto do Hub de Ofertas O Galaxy S23 FE, lançado em novembro, é a mais recente incorporação à linha FE. Mantendo a tradição das versões Fan Edition, ele equilibra características de dispositivos mais caros com ajustes que tornam o preço mais atrativo. O design é um ponto digno de atenção, com semelhanças notáveis a outro celular Samsung - o Galaxy A54 5G. O acabamento em vidro Gorilla Glass 5 adiciona uma camada de proteção duradoura. O novo celular Samsung chega com boas especificações e preço mais atrativ

:

TEC_MUNDO: Samsung apresenta nova versão do smartphone Galaxy S23 com armazenamento interno de 512 GB Samsung Galaxy S23 com mais espaço interno para guardar apps e arquivos já pode ser comprada no site oficial da marca.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Samsung Galaxy S23: por que celular é o principal rival do iPhone 15?Smartphones da linha Galaxy S23 trazem vantagens contra aparelhos da Apple

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Galaxy S23 FE é lançado no Brasil junto do Tab S9 FE e Buds FESaiba tudo sobre o lançamento do Samsung Galaxy S23 FE, Tab S9 FE e Buds FE no Brasil

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Galaxy S23 e Xiaomi 13 Pro são hackeados em evento ao vivoForam descobertos quatro brechas de Dia Zero nos celulares Galaxy S23 e Xiaomi 13 Pro; hackers levam para casa prêmios entre US$ 20 mil e US$ 50 mil

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Samsung pode lançar versão estável da One UI 6 no final de outubroA interface baseada no Android 14 chegará primeiro aos celulares da linha Galaxy S23

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Backup ILIMITADO na nuvem para celulares Galaxy; S23 FE chega por R$ 3,9 mil!Vamos ver as principais notícias de hoje: Samsung lança novo Galaxy S23 FE, inteligência artificial é usada de maneira criminosa para desenvolver nudes de atriz brasileira, Sony defende aumento de preços da PS Plus e muito mais! 🔥 Se liga na oferta que encontramos para você!!! 🔥A Locaweb oferece hospedagem em Servidores Virtuais Privados.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »