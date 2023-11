Fãs de Taylor Swift conseguem projeção no Cristo Redentor

A passagem da popstar Taylor Swift pelo Rio de Janeiro está repercutindo nos jornais internacionais, após os fãs da cantora conseguirem a tão sonhada homenagem de boas-vindas com uma projeção no Cristo Redentor na noite desta quinta-feira.

O jornal americano USA Today relatou nesta sexta-feira que mesmo com a bênção e o anúncio do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na manhã de quinta-feira, o padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor que supervisiona a projeção da estátua, transformou o pedido de Taylor Swift em um ato de caridade

:

G1: Iluminação do Cristo Redentor faz homenagem a Taylor SwiftMais cedo, padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor , desafiou os fãs de Taylor Swift a participarem de uma gincana para conquistar a homenagem no monumento carioca. O desafio era a arrecadação de 20 mil unidades de panetones e água mineral até 21h desta quinta-feira (16).

JORNALOGLOBO: Taylor Swift ganha homenagem no Cristo Redentor: 'welcome to Brasil'Ação foi criticada nas redes sociais por fãs de artistas brasileiros, inclusive os da cantora Anitta

JORNALOGLOBO: O padre é pop: reitor do Cristo cai nas graças de fã clube de Taylor SwiftPadre Omar ganhou uma pulseira com seu nome após autorizar projeção de Taylor Swift no Cristo Redentor . A pulseira faz referência à música 'You're on your own, kid' e representa o cartão-postal do Brasil.

G1: Taylor Swift se apresenta no Brasil Taylor Swift , enfim, desembarca no Brasil neste mês de novembro. Por aqui, a cantora faz seis apresentações, três no Rio e outras três em São Paulo. A artista, que já era considerada um fenômeno do pop, se consolidou de vez na posição de destaque.

JORNALODİA: Operação especial para shows da Taylor Swift no RioA Prefeitura do Rio montou uma operação especial para os shows da cantora Taylor Swift no Estádio Nilton Santos. Os portões abrem às 16h e os shows começam às 19h30. Os ingressos estão esgotados e foram vendidos a partir de R$ 240. O total de ingressos vendidos para cada dia de show foi de 60.177.

JORNALEXTRA: Taylor Swift faz seis apresentações no Brasil com sua 'The Eras Tour'A estrela pop Taylor Swift fará seis apresentações no Brasil este mês, sendo três no Rio de Janeiro e três em São Paulo. A turnê 'The Eras Tour' já passou por outros países e também virou filme-concerto.

