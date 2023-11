Astros mexicanos usam playback durante shows

Os astros mexicanos usam playback durante seus shows em algumas músicas. Ficaram bravos, fizeram ameaças, bullying digital e coisas do tipo. Mas, no fundo, nem precisavam se importar tanto com o comentário. Não há motivo para essa briga, mesmo porque os milhares de fãs do RBD nem ao menos ligam para a música dos mexicanos. Eles não estão lá para ouvir o som do grupo, as composições, os arranjos ou algo assim. Aliás, no caso desses artistas, o que menos importa é exatamente a música.

Os cinco integrantes poderiam estar lá sobre o palco recitando versos ou refazendo diálogos e cenas da novelinha que seus admiradores e seguidores lotariam o estádio do mesmo jeito. Intenso e impactante, novo 'Jogos Vorazes' reforça que essa é uma das franquias mais interessantes. Quem vai a um show de um grupo como o RBD não quer exatamente ouvir a música. Quer é ver aqueles cinco bonecões que viam na TV há vários anos. Os fãs querem, na verdade, estar no mesmo ambiente que seus ídolos, nem que seja por muitos metros de distância

