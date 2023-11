Comissão Europeia prorroga licença do glifosato por mais dez anos

A Comissão Europeia anunciou nesta quinta-feira (16/11) que prorrogará por mais dez anos a licença para o uso do glifosato na União Europeia (UE). A decisão foi tomada devido à falta de um consenso entre os 27 países do bloco sobre a extensão da licença ou a proibição do agrotóxico mais utilizado no mundo, cuja aplicação é alvo de polêmicas e intensos debates entre especialistas e ambientalistas.

Representantes dos países membros da União Europeia não conseguiram chegar a um acordo sobre o tema no mês passado. Segundo fontes diplomáticas, setes países, incluindo a França, Alemanha e Itália, se abstiveram na votação. Nesta quinta, uma nova votação também foi inconclusiva. A licença do glifosato expiraria em meados de dezembro. Devido ao impasse, a Comissão Europeia decidiu endossar a própria proposta e prorrogar por dez anos a autorização para o uso do produt

:

