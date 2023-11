Taylor Swift: a artista comercial mais relevante da atualidade

Para quem não é fã de Taylor Swift, suas músicas soam como um monte de palavras amontoadas em arranjos pop genéricos. E elas são isso mesmo. Tem que prestar muita atenção na magia de sua retórica para entender por que, afinal, a loirinha move montanhas na indústria da música -- e, a contragosto de muitos, é a artista comercial mais relevante da atualidade.

Os números comprovam: em julho deste ano, com a divulgação de “Speak Now (Taylor’s Version)”, regravação do álbum de 2010, a cantora se tornou a primeira artista viva em quase 60 anos a ter quatro trabalhos no ranking semanal dos 10 discos mais populares dos Estados Unidos, feito pela revista “Billboard”. Além do lançamento, apareceram “Midnights” (2022), “Lover” (2019) e “Folklore” (2020). Ela também é a maior vencedora da categoria Álbum do Ano no Grammy. Entre cinco indicações, ganhou três vezes: com “Fearless”, em 2010, “1989”, em 2016, e “Folklore”, em 202

CNNBRASİL: Shows da Taylor Swift no BrasilOs shows da cantora Taylor Swift no Brasil já estão aí! As seis apresentações da artista em terras brasileiras estão previstas para ocorrer nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de novembro. Os fãs estão se preparando para curtir a primeira passagem da artista no país, que faz parte da turnê "The Eras Tour", e é necessário se preparar para curtir a maratona de mais de três horas de show.

G1: Semana Pop relembra a inusitada visita de Taylor Swift ao Brasil em 2012Cinco meses depois de Taylor Swift confirmar que viria ao Brasil com 'The Eras Tour', finalmente chegou a hora. Nessa sexta-feira (17), a cantora faz o primeiro dos seis shows agendados por aqui. Taylor se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Em seguida, desembarca em São Paulo para shows nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A turnê marca o retorno da cantora ao país depois de 11 anos. Taylor esteve por aqui em 2012 para a divulgação do álbum 'Red', naquela primeira versão, que depois teve os direitos do projeto comprados pelo empresário Scooter Braun. Em 2021 a cantora lançou uma nova versão desse disco. Durante sua vinda ao Brasil, Taylor fez uma rodada de entrevistas e participações em programas de TV nacionais. E alguns desses momentos ficaram muito marcados e geraram memes.

CNNBRASİL: Taylor Swift: uma carreira de sucesso na indústria da música Taylor Swift é uma cantora de sucesso que conquistou a indústria da música com seu talento e carisma. Com nove álbuns de estúdio, uma fortuna avaliada em US$ 1.1 bilhões e uma coleção de prêmios, ela solidificou-se como um nome inquestionável na indústria fonográfica. Seu álbum '1989' foi um marco em sua carreira, alcançando sucesso mundial. Agora, ela concentra-se no relançamento de seus álbuns antigos.

JORNALODİA: Operação especial para shows da Taylor Swift no RioA Prefeitura do Rio montou uma operação especial para os shows da cantora Taylor Swift no Estádio Nilton Santos. Os portões abrem às 16h e os shows começam às 19h30. Os ingressos estão esgotados e foram vendidos a partir de R$ 240. O total de ingressos vendidos para cada dia de show foi de 60.177.

G1: Taylor Swift se apresenta no Brasil Taylor Swift , enfim, desembarca no Brasil neste mês de novembro. Por aqui, a cantora faz seis apresentações, três no Rio e outras três em São Paulo. A artista, que já era considerada um fenômeno do pop, se consolidou de vez na posição de destaque.

JORNALODİA: Fãs de Taylor Swift acampam em frente ao estádio para garantir lugar nos showsFãs de Taylor Swift montam barracas de camping em frente ao Estádio Nilton Santos para garantir um bom lugar nos shows da cantora americana no Brasil

