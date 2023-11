Shows da Taylor Swift no Brasil

Os shows da cantora Taylor Swift no Brasil já estão aí! As seis apresentações da artista em terras brasileiras estão previstas para ocorrer nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de novembro. Os fãs estão se preparando para curtir a primeira passagem da artista no país, que faz parte da turnê "The Eras Tour", e é necessário se preparar para curtir a maratona de mais de três horas de show.

Com uma longa duração, é mais do que necessário se programar e estar pronto para curtir toda a experiência sem passar perrengue. Os shows podem ser incríveis, mas algumas coisas podem estragar o rolê se você não estiver preparado. Vai em algum show de Taylor Swift? Desde o que apresentar para entrar no evento, até o melhor look para estar seguro e confortável, a CNN preparou um verdadeiro manual de sobrevivência para você aproveitar a "The Eras Tour" da melhor forma possível. A Taylor Swift irá se apresentar primeiro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Depois, ela segue para São Paulo para cantar nos dias 24, 25 e 26 no Allianz Parqu

:

