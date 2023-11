Tendências de trabalho para 2024

Mais um ano está chegando ao fim e é hora de todo mundo começar a pensar nas resoluções para os próximos 12 meses. No caso da carreira, a situação não é diferente, afinal de contas o universo profissional está cada vez mais dinâmico — tudo muda em questão de poucos meses. Isso tem levado as pessoas a adotarem uma postura mais resiliente, de modo que funções e cargos vêm sendo revisados sem que a gente menos perceba.

Apesar disso, as tendências de trabalho de 2024 vêm na esteira de mudanças que rolaram em 2023. Enfim, veremos influência da inteligência artificial, digitalização e foco no desenvolvimento de carreira. Mas não para aí. A gente procurou (e achou) insights, estudos e análises que indicam as demais respostas. Veja só! Profissões com alta demanda A pesquisa global “Guia de Salário 2024”, da consultoria Robert Half, indica que o otimismo reina entre as empresas: 54% das entrevistadas disseram estar mais confiantes em seu crescimento em comparação a 2023. A mesma quantidade afirmou que pretende abrir vagas de emprego permanente

