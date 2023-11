Operação especial para shows da Taylor Swift no Rio

A Prefeitura do Rio montou uma operação especial para os shows da cantora Taylor Swift no Estádio Nilton Santos. Os portões abrem às 16h e os shows começam às 19h30. Os ingressos estão esgotados e foram vendidos a partir de R$ 240. O total de ingressos vendidos para cada dia de show foi de 60.177.

CNNBRASİL: Shows da Taylor Swift no BrasilOs shows da cantora Taylor Swift no Brasil já estão aí! As seis apresentações da artista em terras brasileiras estão previstas para ocorrer nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de novembro. Os fãs estão se preparando para curtir a primeira passagem da artista no país, que faz parte da turnê "The Eras Tour", e é necessário se preparar para curtir a maratona de mais de três horas de show.

G1: Semana Pop relembra a inusitada visita de Taylor Swift ao Brasil em 2012Cinco meses depois de Taylor Swift confirmar que viria ao Brasil com 'The Eras Tour', finalmente chegou a hora. Nessa sexta-feira (17), a cantora faz o primeiro dos seis shows agendados por aqui. Taylor se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Em seguida, desembarca em São Paulo para shows nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A turnê marca o retorno da cantora ao país depois de 11 anos. Taylor esteve por aqui em 2012 para a divulgação do álbum 'Red', naquela primeira versão, que depois teve os direitos do projeto comprados pelo empresário Scooter Braun. Em 2021 a cantora lançou uma nova versão desse disco. Durante sua vinda ao Brasil, Taylor fez uma rodada de entrevistas e participações em programas de TV nacionais. E alguns desses momentos ficaram muito marcados e geraram memes.

CNNBRASİL: Taylor Swift: uma carreira de sucesso na indústria da música Taylor Swift é uma cantora de sucesso que conquistou a indústria da música com seu talento e carisma. Com nove álbuns de estúdio, uma fortuna avaliada em US$ 1.1 bilhões e uma coleção de prêmios, ela solidificou-se como um nome inquestionável na indústria fonográfica. Seu álbum '1989' foi um marco em sua carreira, alcançando sucesso mundial. Agora, ela concentra-se no relançamento de seus álbuns antigos.

JORNALOGLOBO: Taylor Swift pede aos fãs para não jogarem objetos no palco durante showA cantora Taylor Swift fez três apresentações em Buenos Aires no último fim de semana e pediu aos fãs que não jogassem objetos no palco durante o show. Ela expressou preocupação com a segurança dos dançarinos e pediu gentilmente para que os presentes fossem entregues de outra forma.

JORNALOGLOBO: Fãs de Taylor Swift pedem projeção no Cristo RedentorApós resposta do perfil oficial do Cristo Redentor e do Padre Omar, fãs da cantora Taylor Swift correm para o Twitter para resolver a questão com memes.

