Fãs de Taylor Swift acampam em frente ao estádio para garantir lugar nos shows

O que é uma tempestade para os fãs de Taylor Swift? Nem a chuva muito forte desta terça-feira (14) foi capaz de fazer os 'swifties', como são chamados os tietes da cantora americana, acampados em frente ao Estádio Nilton Santos, voltarem para casa.

Para conseguirem um bom lugar nos shows da 1ª turnê da popstar no Brasil, que acontecerão sexta-feira, sábado e domingo (17, 18 e 19), admiradores da artista montaram barracas de camping na entrada do Engenhão, na Zona Norte, e não arredam o pé do local, faça chuva ou faça sol. Faltando apenas dois dias para o primeiro show da 'The Eras Tour', amigos se revezam em barracas na fila, que conta com regras próprias de organização, como explica a estudante de letras Hanna Bittencourt, de 21 anos: 'As barracas têm nomes e crachás com o apelido, o nome dos participantes, o número na fila, o telefone das pessoas que estão abrigadas ali. É tudo muito tranquilo, com muita ordem, e todos respeitam”, diz a fã, que irá aos shows nos três dia

:

