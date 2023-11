Onda de calor no Rio de Janeiro

Combinação de fatores, incluindo aproximação de frente fria, causa elevação na temperatura. Nesta quarta a sensação térmica chegou a 55,6ºC em GuaratibaA onda de calor chegou querendo ficar. Os dias de temperaturas altas continuam ao longo desta semana no estado do Rio de Janeiro. A previsão é de que o pico aconteça no sábado, com chances de chegar aos 42 graus na capital.

A estimativa é apontada pelo Climatempo, que monitora o país através das estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até lá, são esperados fins de tarde e noites com pancadas de chuva isoladas e mínima acima dos 25 graus. Por que Guaratiba é o lugar que faz mais calor no Rio? Bairro registrou sensação térmica recorde de 58,5 grausNesta quarta a sensação térmica chegou a 55,6ºC em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O bairro, que esta semana registrou 58,5 ºC de sensaçãoO meteorologista do Climatempo Guilherme Borges destaca que a onda de calor tem atingido outros municípios fluminenses, para além da capita

:

JORNALOGLOBO: Recorde de sensação térmica no Rio de JaneiroA terça-feira teve recorde na sensação térmica, de 58,5 graus, antes de ter um refresco à noite com pancadas de chuva.

