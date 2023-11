Incêndios no Pantanal afetam animais e agravam problemas ambientais

Além das chamas "fora de controle" no bioma, os bichos passam por problemas para encontrar alimentos, perda de habitat e têm dificuldades para conseguir água. Com a onda de calor e ventos fortes que atingem o país, a "situação deve piorar" é o que diz Gustavo Figueiroa, biólogo e diretor de comunicação do instituto SOS Pantanal."Os impactos são tão grandes que é até difícil de mensurar. Apesar do Pantanal ser um bioma acostumado com o fogo (...

) tem uma capacidade de regeneração natural, só que com essa intensidade, essa frequência , essa janela vai se fechando, acrescenta Figueiroa à AF

: