Voor boekenwurmen en lettervreters: 10.000 stappen langs Antwerpse boekhandels, boekcafés en literaire huizen

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Vlaams Belang lanceert mobiliteitscampagne: "A perst u uit!"Vlaams Belang Antwerpen lanceert vandaag een nieuwe campagne over wat de partij de "Antwerpse mobiliteitschaos" noemt.

De maand oktober was een uitzonderlijk goede maand voor de Antwerpse hotelsVoor het eerst sinds corona hadden de hotels een bezettingspercentage van 80 procent. Heel wat toeristen vonden de weg naar onze stad, onder meer door verschillende evenementen. Voor de hersftvakantie ziet het er een pak minder uit. Dat komt omdat die vakantie niet gelijk valt met de vakantie in de buurlanden.

Italiaanse beklaagden voor Antwerpse rechter omdat ze drugs verkochten op Tomorrowland: "XTC was eigenlijk aspIn de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vond woensdag een eerste themazitting plaats rond drugsverkoop op Tomorrowland. Zeventien beklaagden werden er van beschuldigd deze zomer te hebben gedeald op het dancefestival in Boom. Maar enkelen daagden op. Twee Italiaanse beklaagden toonden zelfs aan dat ze nepdrugs verkochten.

Tot 375 euro minder per jaar: dit betekent de verlaagde aanvullende personenbelasting in Antwerpen voor uHet Antwerpse stadsbestuur verlaagt de aanvullende personenbelasting (APB) van 8 naar 7%. Voor een gezin met kinderen met een gemiddelde bruto maandloon van 8.400 euro zou dit neerkomen op een belastingvermindering van 375 euro en voor een alleenstaande met een gemiddeld bruto maandloon van 2.600 euro op 85 euro.

Manifestatie voor Palestina op Mechelse Grote Markt: "Solidariteit en steun voor slachtoffers tonen"Op zaterdag 28 oktober vindt er op de Grote Markt in Mechelen een manifestatie voor Palestina plaats. De organisatoren willen hun solidariteit tonen met de slachtoffers in Gaza. "Het is geen politieke betoging, maar een initiatief van burgers die oproepen tot een staakt-het-vuren", zegt Nadia Charradi.

Antwerpse Kim (28) die stenen wilde meenemen uit Turkije mag na anderhalve maand weer naar huisDe Antwerpse Kim (28) die in Turkije al anderhalve maand vastzit nadat ze drie stenen mee het land uit wilde nemen, mag naar huis. Dat heeft een rechter in Antalya zonet beslist, wordt bevestigd aan onze redactie.