Antwerpse Kim (28) die stenen wilde meenemen uit Turkije mag na anderhalve maand weer naar huis

De Antwerpse Kim (28) die in Turkije al anderhalve maand vastzit nadat ze drie stenen mee het land uit wilde nemen, mag naar huis. Dat heeft een rechter in Antalya zonet beslist, wordt bevestigd …De stad Antwerpen gaat waarschijnlijk in 2025 de gemeentebelasting van 8% verlagen. Deze beslissing ligt vandaag op de tafel van het Antwerpse schepencollege. Het is een belangrijke maatregel …Elke weekdag plukken onze reporter en fotograaf een toevallige voorbijganger van straat voor een fijn gesprek.

Twee weken, langer zal Jaap van Zweden (62), dirigent van het New York Philharmonic, dit jaar niet in zijn woonplaats Amsterdam zijn. Toch maakt hij tijd voor een exclusief concert met het Antwerp …Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) van de balie in Antwerpen gaat streng optreden tegen de uitbuiting van stagiairs door zogenaamde Salduz-kantoren.

In de Rock Lobster City Lodge in de Kreeftstraat heeft auteur Johan Van den Driessche zijn nieuwe roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ voorgesteld. De West-Vlaamse Brusselaar neemt lezers mee in …Het Suske en Wiske Museum is gered. Het is verkocht aan Essenaar Luc Van Thillo, die ook eigenaar is van Robotland. headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel

5de editie De Grote Schijn in Rivierenhof nog magischer door livekoor en ‘bossproetjes’: “Boswandeling als in een film”N-VA Borgerhout verzet zich tegen verzoek district om armoedeverenigingen te subsidiëren zonder fiat van stad headtopics.com

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Tandjuwelen terug van weggeweest. “In de jaren negentig kon je enkel een steentje plaatsen, nu creëer ik op maat gemaakte kunstwerken.”

Lire la suite:

gva »

De maand oktober was een uitzonderlijk goede maand voor de Antwerpse hotelsVoor het eerst sinds corona hadden de hotels een bezettingspercentage van 80 procent. Heel wat toeristen vonden de weg naar onze stad, onder meer door verschillende evenementen. Voor de hersftvakantie ziet het er een pak minder uit. Dat komt omdat die vakantie niet gelijk valt met de vakantie in de buurlanden. Lire la suite ⮕

Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klapWat een gezapige voetbalnamiddag aan de Deurnese Sportoase moest worden tussen Deurne OB B en Anvers Genclerbirligi, mondde twee weken geleden uit in een vechtpartij. Hierbij incasseerde de scheidsrechter zware klappen in het gezicht van spelers van Anvers, waardoor hij twee dagen werkonbekwaam was. Lire la suite ⮕

Italiaanse beklaagden voor Antwerpse rechter omdat ze drugs verkochten op Tomorrowland: “XTC was eigenlijk aspIn de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vond woensdag een eerste themazitting plaats rond drugsverkoop op Tomorrowland. Zeventien beklaagden werden er van beschuldigd deze zomer te hebben gedeald op het dancefestival in Boom. Maar enkelen daagden op. Twee Italiaanse beklaagden toonden zelfs aan dat ze nepdrugs verkochten. Lire la suite ⮕

Symbolische doop voor elektrische veerboot die Antwerpse Scheldeoevers verbindtDe eerste elektrische veerboot op de Schelde in Antwerpen is gedoopt. Woensdag organiseerde VLOOT, onderdeel van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), een traditionele ceremonie om het schip, dat al een tijdje gebruikt wordt, behouden vaart te wensen. Lire la suite ⮕

Ongena en Verhaert (Open Vld) hebben gezamenlijk voorstel voor Antwerpse lijstvormingTom Ongena en Marianne Verhaert hebben een gezamenlijk voorstel over de lijstvorming in Antwerpen. Dat meldt de partijvoorzitter van Open Vld. Lire la suite ⮕

Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe: ‘We moeten absoluut opnieuw in de Antwerpse coalitie’Groen stelt politiek directeur Bogdan Vanden Berghe aan als lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. ‘Na twintig jaar moeten we terug in het bestuur.’ Lire la suite ⮕