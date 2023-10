De maand oktober was een uitzonderlijk goede maand voor de Antwerpse hotels

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Journalist van Al Jazeera versloeg de dood van zijn vrouw en kinderen: “Hij wist niet dat zijn familie ook getroffen was”De bekende Wilrijkse taverne Den Uil is failliet

Ongena en Verhaert (Open Vld) hebben gezamenlijk voorstel voor Antwerpse lijstvorming
Tom Ongena en Marianne Verhaert hebben een gezamenlijk voorstel over de lijstvorming in Antwerpen. Dat meldt de partijvoorzitter van Open Vld.

Symbolische doop voor elektrische veerboot die Antwerpse Scheldeoevers verbindt
De eerste elektrische veerboot op de Schelde in Antwerpen is gedoopt. Woensdag organiseerde VLOOT, onderdeel van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), een traditionele ceremonie om het schip, dat al een tijdje gebruikt wordt, behouden vaart te wensen.

Italiaanse beklaagden voor Antwerpse rechter omdat ze drugs verkochten op Tomorrowland: "XTC was eigenlijk asp
In de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vond woensdag een eerste themazitting plaats rond drugsverkoop op Tomorrowland. Zeventien beklaagden werden er van beschuldigd deze zomer te hebben gedeald op het dancefestival in Boom. Maar enkelen daagden op. Twee Italiaanse beklaagden toonden zelfs aan dat ze nepdrugs verkochten.

Antwerpse lokale politie krijgt meer ruimte voor focus op beveiliging Joodse gemeenschap
De lokale politie van Antwerpen zal alvast tot en met eind januari 2024 geen politiemensen meer moeten inzetten om andere lokale politiezones te gaan versterken, zoals bij voetbalwedstrijden, betogingen of Europese toppen.

Problemen voor Elon Musk: Tesla is een heel gewone autobouwer geworden
Ook al groeit het bedrijf nog steeds en maakt het miljoenen dollars winst – op de beurs lijkt het absolute geloof in de auto's van Elon Musk weg. De motor van Tesla valt stil, het imago krijgt blutsen.

Vogelgriep breekt uit op Antarctica, en dat kan catastrofaal zijn voor miljoenen vogels
Wat biologen vreesden, lijkt te zijn gebeurd: een vogelgriepuitbraak op Antarctica. Voor tientallen miljoenen zeevogels en pinguïns kan dit catastrofaal zijn.