Binnenkort is het Nationale Boomplantdag, dat is ieder jaar de tweede zaterdag van november

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Journalist van Al Jazeera versloeg de dood van zijn vrouw en kinderen: “Hij wist niet dat zijn familie ook getroffen was”De bekende Wilrijkse taverne Den Uil is failliet

Tom Ongena trekt de Vlaamse lijst bij de verkiezingen van volgend jaar, kersvers minister van Justitie Paul Van Tigchelt zal de Kamerlijst trekkenVerwarm je kamer 2 keer zo snel, zet je thermostaat 2 graden lager en bespaar tot wel 22% op je gasverbruik

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Lire la suite:

gva »

Le dirigeant de Hong Kong annonce une nouvelle loi de sécurité nationale en 2024Le dirigeant de Hong Kong a affirmé mercredi que le territoire, situé dans le sud de la Chine, élaborera sa propre loi sur la sécurité nationale en 2024, quatre ans après que Pékin y a imposé une législation radicale pour réprimer la dissidence. Lire la suite ⮕

| Marie-Amandine Vandeghinste (Kain) signe un retour fracassant avec la couronne nationaleMarie-Amandine Vandeghinste a réalisé l’exploit de remporter le championnat de Belgique de voile dans la catégorie Moth Europe. La Kainoise n’avait pourtant plus fait de compétition depuis presque 20 ans. Lire la suite ⮕

- Laure Wayembercg, de Nouvelles, réussit son pari en Nationale 1: «Je me débrouille bien auLa Nouvelloise de 19 ans évolue au Matheco Namur où elle a débuté cette saison avec le statut de titulaire. Alors qu’elle est partagée entre N3 et N1, le choix d’opter pour l’équipe A lui porte chance. Lire la suite ⮕

Sociale kruidenier komt binnenkort ook langs in Moerbeke met marktwagen: “Enkel voor zij die aan de voorwaardeSociale Kruidenier De Komisse, die momenteel al actief is in Lokeren, komt weldra ook naar Moerbeke. Dat maakte schepen voor sociale zaken Inge Mertens (Lokaal Liberaal) dinsdagavond bekend. Lire la suite ⮕

Bilal El Khannouss verklaart keuze voor Marokko: “België heeft me alles gegeven, maar ik wou mijn grootoudersDe ster van Bilal El Khannouss schittert week na week harder. De 19-jarige middenvelder kreeg afgelopen zomer ook zijn eerste minuten voor de nationale ploeg. Neen, niet bij de Rode Duivels. De Marokkaanse nationale ploeg overtuigde het talent van Racing Genk en nam hem ook mee naar het WK in Qatar. Lire la suite ⮕

Na lange tijd terug op tv: komisch talent krijgt weer kansen in ‘Comedy Casino’Canvas grijpt binnenkort terug naar een succesformule van vroeger. Na een afwezigheid van tien jaar mag er terug gelachen worden in Comedy Casino. Lire la suite ⮕