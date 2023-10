Hannut envisage d'installer un distributeur de passeports et de permis de conduire

La ville de Hannut envisage d'installer sur son territoire un distributeur de documents officiels (passeports, permis de conduire,...). Elle a répondu a un appel à projet de la Région wallonne pour le financement d'un tel dispositif. Il serait comparable aux distributeurs de colis qu'installe Bpost, mais avec des boxes plus petits, adaptés au courrier.

Pour l'agent communal du service population, la présence de ce distributeur lui évitera d'être régulièrement dérangé dans son travail par des personnes qui viennent chercher leurs documents'. Mais ce distributeur ne pourra pas fournir tous les documents officiels. 'Cela ne concernera que les documents qui ne requièrent pas de manipulation, comme les passeports, permis de conduire ou certificats de bonne vie et moeurs.

