Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klap

Deze week sprak het Disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen haar straf uit: Anvers Genclerbirligi wordt geschrapt en de coach en één speler worden levenslang geschorst.

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

De maand oktober was een uitzonderlijk goede maand voor de Antwerpse hotelsVoor het eerst sinds corona hadden de hotels een bezettingspercentage van 80 procent. Heel wat toeristen vonden de weg naar onze stad, onder meer door verschillende evenementen. Voor de hersftvakantie ziet het er een pak minder uit. Dat komt omdat die vakantie niet gelijk valt met de vakantie in de buurlanden.

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld.

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laagDe politierechtbank in Antwerpen geeft student rechten Gill Bulinckx (21) gelijk en vernietigt de boete van 250 euro. Hij kreeg die voor met zijn vervuilende wagen de lage-emissiezone (LEZ) in te rijden. Het vooraankondigingsbord hangt te laag en is daardoor onvoldoende zichtbaar. De rechter volgt dit.

Symbolische doop voor elektrische veerboot die Antwerpse Scheldeoevers verbindtDe eerste elektrische veerboot op de Schelde in Antwerpen is gedoopt. Woensdag organiseerde VLOOT, onderdeel van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), een traditionele ceremonie om het schip, dat al een tijdje gebruikt wordt, behouden vaart te wensen.

Ongena en Verhaert (Open Vld) hebben gezamenlijk voorstel voor Antwerpse lijstvormingTom Ongena en Marianne Verhaert hebben een gezamenlijk voorstel over de lijstvorming in Antwerpen. Dat meldt de partijvoorzitter van Open Vld.

Italiaanse beklaagden voor Antwerpse rechter omdat ze drugs verkochten op Tomorrowland: "XTC was eigenlijk aspIn de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vond woensdag een eerste themazitting plaats rond drugsverkoop op Tomorrowland. Zeventien beklaagden werden er van beschuldigd deze zomer te hebben gedeald op het dancefestival in Boom. Maar enkelen daagden op. Twee Italiaanse beklaagden toonden zelfs aan dat ze nepdrugs verkochten.