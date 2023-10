Manifestatie voor Palestina op Mechelse Grote Markt: “Solidariteit en steun voor slachtoffers tonen”

Naar aanleiding van de oorlog in Palestina en Israël organiseren enkele Mechelaars een manifestatie op de Grote Markt. Ze krijgen daarbij steun van verschillende organisaties, zoals ngo’s, politieke bewegingen en organisaties uit de Cultuursector. “Maar het is in essentie een burgerinitiatief van Mechelaars die ongerust zijn over de oorlog en hun solidariteit en steun willen tonen aan de slachtoffers in Gaza”, zegt Nadia Charradi, een van de organisatoren.

Kunsthal Mechelen, zo heet de nieuwe werking voor hedendaagse kunst in de Dijlestad. De komende jaren strekt ze zich uit naar verschillende ruimtes, waaronder De Garage en de tentoonstellingszalen … Vader Calixte redde objecten van kampleven in Dossinkazerne, kleinzoon Jo schenkt ze nu aan museum: “Ze zijn opnieuw waar ze thuishoren”

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. … Voorwaardelijke celstraf van vijf jaar voor schutter en slachtoffer na ripdeal aan Papenhofpark: “Dit is een grote kans” headtopics.com

De stad Mechelen voert vanaf woensdag 1 november een ingrijpende wijziging door van haar reglement voor het innemen van openbaar domein. De aanpassing moet de burger aanmoedigen om de inname van … Vijftiger slaat vrouw en grijpt haar naar de keel tijdens ruzie: tien maanden cel met uitstel gevorderd

Theater Tol brengt spannend spektakel op Grote Markt tijdens Kerst in LierVoor het eerst sinds de coronapandemie stelt de stad Lier weer een kerstprogramma zonder handrem voor. Heel wat klassiekers komen terug, maar dé blikvanger wordt ongetwijfeld het spektakel dat Theater Tol op de Grote Markt zal brengen. Lire la suite ⮕

Markt van Schelle neemt in november herstart voor gemeentehuis: “We hebben al negen kramen”De wekelijkse markt op maandag in Schelle gaat vanaf 20 november op zoek naar een tweede adem. Ze doet dat op een nieuwe locatie, op het plein voor het gemeentehuis. Momenteel zijn al negen marktkramers bij mekaar gesprokkeld. Lire la suite ⮕

Schoenenkraam verdwijnt na 70 jaar van Boomse marktEen bijzonder moment vandaag op de wekelijkse markt in Boom. Want een kraam dat daar al 70 jaar komt, stond er vandaag voor de allerlaatste keer. Het is een schoenenwinkel die al 3 generaties meegaat. Een echte familietraditie dus. Lire la suite ⮕

Circusspektakel Sint in de Piste vindt dan toch plaats op de Grote Markt: “Te veel twijfel rond asbestproblemaCircusspektakel Sint in de Piste vindt dit jaar dan toch plaats op de Grote Markt in Sint-Niklaas. In februari gaf de organisatie aan uit te wijken naar de industriële site van SVK, maar door de asbestproblematiek keren ze nu in laatste instantie toch terug op die beslissing. “De twijfel die er heerst is te groot”, aldus organisator Marc Boon. Lire la suite ⮕

Belgen pakken goud op WK zonnewagens in Australië: ‘Bijzonder grote ontlading’Het Innoptus Solar Team, het team van KU Leuven-ingenieursstudenten, heeft de eerste plaats behaald op het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Lire la suite ⮕

Kleine Belgen in de grote muziekwereld: ‘Belpop’ blijft een helder conceptMet portretten van Soulsister en Ozark Henry laat Belpop zien dat je als muzikant groot kan zijn in eigen land, maar dat er meer nodig is om de wereld te veroveren. Lire la suite ⮕