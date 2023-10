Vlaams Belang lanceert mobiliteitscampagne: “A perst u uit!”

Het logo is een uitgeperste citroen met de slogan“Het stadsbestuur schuift de verantwoordelijkheid voor de mobiliteitschaos van zich af en viseert de automobilist die de melkkoe van het stadhuis is geworden”, zegt kopstuk Filip Dewinter.

Topdirigent Jaap van Zweden keert even terug naar ‘zijn’ Antwerp Symphony Orchestra: “Ze spelen hun sokken uit de schoenen voor me” Johan Van den Driessche stelt nieuwe roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ voor in Antwerpen: “Gelaagd boek met passages voor meerwaardezoekers”

Tandjuwelen terug van weggeweest. “In de jaren negentig kon je enkel een steentje plaatsen, nu creëer ik op maat gemaakte kunstwerken.”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg headtopics.com

Politie moet waterkanon inzetten in Bosuil na wedstrijd tussen Antwerp en Porto: politie pakt veertien heethoofden op ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

Lire la suite:

gva »

Vlaams Belang Niel stelt met Chris De Clerck nieuwe lijsttrekker voorVlaams Belang Niel trekt in 2024 met een stevig vernieuwde en verjongde lijst én een nieuwe lijsttrekker naar de kiezer. De 47-jarige Chris De Clerck neemt de fakkel over van huidig gemeenteraadslid Eddy Landuyt. Lire la suite ⮕

Oppositie blijft kritisch voor politie en justitie na aanslag in Brussel: “Had vermeden kunnen en moeten wordeOppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA blijven kritisch voor het optreden van politie en justitie in het dossier van Abdesalem Lassoued, de Tunesiër die vorige week twee Zweedse voetbalfans doodschoot in Brussel. Vlaams Belang vraagt het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Lire la suite ⮕

Italiaanse beklaagden voor Antwerpse rechter omdat ze drugs verkochten op Tomorrowland: “XTC was eigenlijk aspIn de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vond woensdag een eerste themazitting plaats rond drugsverkoop op Tomorrowland. Zeventien beklaagden werden er van beschuldigd deze zomer te hebben gedeald op het dancefestival in Boom. Maar enkelen daagden op. Twee Italiaanse beklaagden toonden zelfs aan dat ze nepdrugs verkochten. Lire la suite ⮕

Politie moet waterkanon inzetten om Antwerpse heethoofden te bekoelenDe Antwerpse politie heeft woensdagavond het waterkanon moeten inzetten na de wedstrijd van Antwerp tegen Porto. De Great Old verloor ook haar derde groepswedstrijd in de Champions League, en dat was niet naar de zin van enkele heethoofden. Lire la suite ⮕

Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe: ‘We moeten absoluut opnieuw in de Antwerpse coalitie’Groen stelt politiek directeur Bogdan Vanden Berghe aan als lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. ‘Na twintig jaar moeten we terug in het bestuur.’ Lire la suite ⮕

Symbolische doop voor elektrische veerboot die Antwerpse Scheldeoevers verbindtDe eerste elektrische veerboot op de Schelde in Antwerpen is gedoopt. Woensdag organiseerde VLOOT, onderdeel van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), een traditionele ceremonie om het schip, dat al een tijdje gebruikt wordt, behouden vaart te wensen. Lire la suite ⮕