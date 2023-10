Tot 375 euro minder per jaar: dit betekent de verlaagde aanvullende personenbelasting in Antwerpen voor u

ANALYSE. Ruzie met De Lijn, verzuurde relatie met Antwerpen: mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) staat steeds meer geïsoleerd

Elke dag 11 fietsen gestolen in Antwerpen: “Steeds meer professionele bendes, steeds duurdere fietsen” IN BEELD. Karen (37) en Elena (36) leerden elkaar kennen in Mechelen en openen nu Mexicaanse horecazaak op het Zuid: “De vonk sloeg over in De Vleeshalle”

Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruik: E34 richting Antwerpen vanaf 23u tijdelijk afgesloten Bekend fastfoodrestaurant Medina Burger op Koningin Astridplein verzegeld in onderzoek naar witwaspraktijken: zaakvoerder ook betrokken in drugsonderzoek headtopics.com

Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruik: E34 richting Antwerpen vanaf 23u tijdelijk afgeslotenTandjuwelen terug van weggeweest. “In de jaren negentig kon je enkel een steentje plaatsen, nu creëer ik op maat gemaakte kunstwerken.”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel.

Ook staking bij privébussen: "In Antwerpen rijdt 70 tot 80 procent van chauffeurs niet"Ook de privébusbedrijven hebben zich vrijdag aangesloten bij de spontane stakingsacties van openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Dat meldt Erik Maes van BTB-ABVV vrijdag. Volgens Maes is 70 tot 80 procent van de chauffeurs in Antwerpen niet uitgereden.

Bogdan Vanden Berghe verkozen tot Groen-lijsttrekker AntwerpenBogdan Vanden Berghe wordt de Antwerpse lijsttrekker voor Groen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Hij is woensdagavond aangeduid door het ledencongres.

Antwerpen doet het goed op online vastgoedplatform Biddit: meer dan 5.000 panden verkocht in 5 jaarBiddit, het online platform dat notarissen gebruiken om woningen te verkopen, blaast vijf kaarsjes uit. Sinds de lancering in 2018 werden er ruim 31.000 panden te koop aangeboden. De provincie Antwerpen spant de kroon met meer dan 5.000 verkochte huizen, appartementen of bouwgronden, goed voor een aandeel van ruim 17 procent.

Dan toch overnemer voor Suske & Wiske-museum gevondenHet Suske & Wiske-museum in Kalmthout wordt overgenomen door ondernemer Luc Van Thillo. Hij koopt het museum over van de provincie Antwerpen. Vanaf 2025 zal het museum dan ook niet langer onder het beheer van de provincie Antwerpen vallen. Dat heeft het Antwerpse provinciebestuur deze middag bekend gemaakt.

Groen kiest Bogdan Vanden Berghe als uitdager van Antwerps burgemeester De WeverVolgens Vanden Berghe moet het in Antwerpen anders op vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit.