De noodgreep van Van Grieken: liever Vlaams Belangers aan de deur dan een perceptieprobleem

Waarom?Vandaag om 11:44Vandaag om 03:00reportageDakisolatie of zonnepanelen: wat is de beste investering?Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakteEn weer sluit Europa de ogen voor de wreedheden van Israël

Vlaams Parlement heft parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi opnieuw opHet Vlaams Parlement heeft de parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi opnieuw opgeheven.

Frank Vandenbroucke gaat Kamerlijst van Vooruit in Vlaams-Brabant trekken: "De kogel is door de kerk"Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat bij de verkiezingen van volgend jaar in juni voor Vooruit de Kamerlijst trekken in Vlaams-Brabant. Dat kondigde hij vrijdag zelf aan in een interview op Radio 1.

Vlaams Belang zet twee Zwijndrechtse raadsleden die voor fusie stemden uit partij: "Men moet zich neerleggen bDe uitslag van de stemming voor de fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke blijft beroeren. Twee van de drie Vlaams Belangers die in het de gemeenteraad zetelen, zijn hun partijlidkaart kwijt omdat ze voor de fusie stemden.

Oppositie blijft kritisch voor politie en justitie na aanslag in Brussel: "Had vermeden kunnen en moeten wordeOppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA blijven kritisch voor het optreden van politie en justitie in het dossier van Abdesalem Lassoued, de Tunesiër die vorige week twee Zweedse voetbalfans doodschoot in Brussel. Vlaams Belang vraagt het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde.

Acapulco afgesloten van rest van Mexico na doortocht orkaan OtisNa de doortocht van de krachtige orkaan Otis, is de Mexicaanse stad Acapulco woensdag afgesloten van de rest van het land. Er is sprake van materiële schade in de beroemde badplaats aan de Stille Oceaan.