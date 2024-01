Donations intermédiaires et succession

Lors de l’enregistrement d’un acte de donation, il est toujours tenu compte des donations effectuées au cours des trois années précédentes. Afin de déterminer le, la base taxable de toutes les donations effectuées au cours des trois dernières années est additionnée à la base taxable de la dernière donation.en faisant à un même donataire des donations intermédiaires à intervalle d’au moins trois ans et un jour. Si vous procédez ainsi pour un bien immobilier (une habitation, p. ex.

), il s’agit d’une. En maintenant à chaque fois la valeur de la donation sous le plafond du tarif le plus bas, vous pouvez donc. Pour calculer ces derniers, l’Administration tient effectivement compte des donations qui ont été faites et enregistrées au cours des trois années précédant le décès du donateur. En Région de Bruxelles-Capitale, laest supprimée. Si le donateur d’un bien immobilier décède dans les trois ans suivant la donation, la valeur du bien donné n’est donc plus ajoutée fictivement à la succession





Les modalités des donations de biens mobiliers en FranceEn France, les donations de biens mobiliers doivent généralement être notariées, mais il existe des exceptions pour les donations manuelles ou bancaires. L'Administration fiscale considère que les donations de biens mobiliers ne sont pas une fraude fiscale tant qu'elles ne font pas partie d'une construction. Cela s'applique également lorsque le donateur gravement malade donne ses biens à ses proches par le biais d'une donation enregistrée avant son décès. Cependant, la force probante d'un acte notarié est plus solide que celle d'un document probant du don manuel sous seing privé. Si le donateur ne respecte pas les modalités de l'acte notarié, il peut faire appel à un huissier. Dans le cas d'un document probant sous seing privé, le donateur doit s'adresser au tribunal compétent pour annuler la donation ou faire exécuter la charge.

