Le Pilier : un comptoir d'échanges pour les toxicomanes à Bruxelles

Le Pilier fournit à la fois du matériel aux toxicomanes mais aussi un accompagnement aux personnes rencontrées lors de permanences ou de maraudes. Le comptoir d’échanges de seringues accueille les toxicomanes à la rue. Si l’équipe propose du matériel stérile, elle tente aussi de créer des liens, prémices à un accompagnement. C’est donc à cela que ressemble un comptoir d’échanges.

Un local de plain-pied dans le centre-ville de Bruxelles, de grandes tables, des banquettes et des chaises et, pour qui veut, du café et des gaufres. Un de ses chevaux de bataille et qui a estimé que, dans ce combat, un lieu supplémentaire dans la capitale où (seringues, pipes à crack, notamment) ne serait pas de trop. «On est idéalement situé, à deux pas du piétonnier, entre la gare du Midi et la gare du Nord», précise Gaël Dedonder, le responsable. Ce dernier n’est pas seul ce jour-là. Deux de ses collègues, Pauline et Nicolas, sont aussi autour de la grande table. A eux trois, ce sont, cumulées, beaucoup de aller à leur rencontre dans les couloirs du métro ou dans les recoins de la ville





