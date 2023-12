Les modalités des donations de biens mobiliers en France

En principe, toutes les donations de biens mobiliers doivent faire l’objet d’un acte notarié. Une dérogation est faite pour les donations manuelles ou bancaires. Selon l’Administration fiscale, la donation de biens mobiliers ne constitue pas un abus fiscal tant qu’elle ne fait pas partie d’une construction. Cela vaut aussi lorsqu’un donateur gravement malade donne son argent ou ses titres à ses proches par le biais d’une donation enregistrée avant de pousser son dernier soupir.

L’acte authentique a force probante à part entière , ce qui n’est pas le cas du document probant du don manuel sous seing privé. La force probante d’un acte notarié ne peut être contestée qu’au moyen d’une procédure spéciale de faux en écriture.. Lorsque le donateur ne respecte pas les modalités, charges ou conditions reprises dans un acte authentique (p. ex. le paiement d’une rente viagère), le donateur peut directement faire appel à un huissier. Dans le cas d’un document probant sous seing privé, le donateur doit s’adresser au tribunal compétent pour faire annuler la donation ou faire exécuter la charg





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les revenus et dépenses de l’État en FranceExplication détaillée des revenus et dépenses de l’État en France, avec un focus sur les recettes fiscales et non-fiscales.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

Les pays réunis à la COP28 mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demainLes pays réunis à la COP28 à Dubaï mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demain, parallèlement à de laborieuses négociations sur les moyens de parvenir à un monde sans énergies fossiles d’ici quelques décennies.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les effets du crack sur les consommateursLe crack a des effets «brutaux» sur les consommateurs. Sa prise répétée «désensibilise» rapidement les voies naturelles de la récompense du système nerveux. Il attire l’attention sur les effets du crack. Notamment la «concurrence» particulièrement inégale entre les sensations générées par la substance et les plaisirs «ordinaires» du quotidien, jusqu’à ce que la drogue devienne la seule priorité dans la vie des consommateurs.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les obligations sont plus attractives que les actions selon Charlotte de MontpellierCharlotte de Montpellier, macroéconomiste chez ING, livre ses conseils pour déjouer les pièges de la diversification et affirme que les obligations sont plus attractives que les actions.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les travailleurs prioritaires pour les logements sociaux en Flandre à partir de 2025A partir de 2025, en Flandre, les candidats à un logement social qui travaillent auront la priorité sur les autres. Les locataires sociaux qui travaillent bénéficieront d’une prime pouvant aller jusqu’à 2500 euros. Les locataires sociaux sans emploi devront suivre un parcours d’insertion professionnelle. Tous les contrats de bail auront désormais une durée limitée de 9 ans.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les 10% des Belges les plus riches émettent-ils vraiment 50 tonnes de CO2, soit dix fois plus que les 10% les plus pauvres ?Sur le plateau de QR Le Débat ce mercredi 13 décembre, Jean-Marc Nollet (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR) se sont...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »