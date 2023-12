Duel intense entre Bagnaia et Martin lors de la saison Moto GP 2023

Ce fut le duel le plus serré depuis Rossi – Lorenzo en 2015. Duel entre l’eau et le feu. L'intello Pecco Bagnaia face au bad boy Jorge Martin. Mais ils n'étaient pas seuls ! 7 vainqueurs différents en Course, 6 en Sprint. KTM et Aprilia qui bousculent Ducati. La saison Moto GP 2023 restera dans les annales. La campagne 2024 sera encore plus complexe avec Marc Marquez déjà brillant sur la Ducati et un retour aux avant-postes de Honda qui pourrait être plus rapide que prévu.

Reste l’inconnue Yamaha qui pourra, comme Honda, profiter des concessions qui leur seront accordées par le promoteur du championnat l'année prochaine pour se remettre à niveau. Le choix de la photo d’ouverture n’est pas anodin. C’est le moment où Jorge Martin dit définitivement adios au titre mondial en s’accrochant avec Marc Marquez, le pilote emblématique du HRC qui a rejoint Ducati deux jours après le dernier GP et qui s’est d’entrée retrouvé en haut de la feuille des chrono





RTBFsport » / 🏆 16. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La suprématie de Novak Djokovic en 2023La suprématie de Novak Djokovic lors de la saison 2023 et les obstacles qu'il a surmontés

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

2023 wordt recordjaar voor files: Antwerpse avondspits zelfs 14% zwaarder dan in 2019Nog nooit stonden we zo lang in de file als dit jaar. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De files in en rond de stad Antwerpen waren in de namiddag en ’s avonds in de eerste tien maanden van dit jaar 14% zwaarder dan in het precoronajaar 2019. De ochtendfiles waren 6% zwaarder.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Max Verstappen conclut l'année 2023 avec une victoire à Abou DhabiMax Verstappen a remporté le GP d'Abou Dhabi, sa 19e victoire de la saison. Son équipier Sergio Perez n'a obtenu que 2 succès. Verstappen a établi de nombreux records et a dominé la saison.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Wendy Jans, championne de billard au palmarès bien rempliDepuis mai 2023, dans le monde du billard, un nom circule sur toutes les lèvres : Luca Brecel. En effet, celui qu’on...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Pourquoi Fluxys est-il accusé d’être un 'sponsor' de la guerre en Ukraine ?Depuis le 30 novembre 2023, un nouveau nom figure sur la liste des 'sponsors' internationaux de la guerre en Ukraine. Et...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Quelle sera la phrase de l’année 2023 ? Votez !Des mots qui ont choqué, amusé, interpellé… Des mots qui ont peuplé l’actualité de l’année écoulée. Des mots qui permettent aujourd’hui de s’y replonger,

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »