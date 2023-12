Installation des compteurs électriques «communicants» en Wallonie et à Bruxelles

L'installation des compteurs électriques «communicants» va s'accélérer en Wallonie et à Bruxelles. Un chantier de grande ampleur, annonçant un changement des usages. Les ampoules à incandescence et autres téléviseurs à tube cathodique ne sont-ils pas rangés au rayon des antiquités? Mais c'est un fait: ces bons vieux compteurs électromécaniques, avec leur disque qui tourne dans un sens – et dans l'autre, pour les producteurs d'électricité – feront bientôt partie du passé.

L'avènement de cette nouvelle génération de compteurs électriques se concrétise petit à petit dans l'esprit des usagers, particulièrement a été fixée par les autorités régionales pour mettre fin au mécanisme de compensation, le fameux système du «compteur qui tourne à l'envers». Cela ne concerne que les prosumers, donc les détenteurs de panneaux photovoltaïques, mais constitue néanmoins et l'injection d'électricité sur le réseau. En réalité, les prosumers disposant d'une installation photovoltaïque posée avant la fin de cette année bénéficieront toujours de la compensation, jusque fin 203





