Sommet européen crucial à Bruxelles

Bruxelles accueille un sommet européen crucial ces jeudi 14 et vendredi 15 décembre. Les Vingt-Sept doivent s’accorder sur une rallonge du budget de l’Union européenne, notamment pour soutenir l’Ukraine financièrement. Ils doivent également donner leur feu vert au lancement des négociations d’adhésion de l’Ukraine. Mais un homme pourrait tout faire capoter. C’est le Premier ministre hongrois, Viktor Orban.

Ces 14 et 15 décembre sont soulignés en rouge depuis belle lurette dans les agendas des dirigeants européens. Ils ont prévu de se voir en sommet dans la capitale belge pour aborder deux questions extrêmement importantes et délicates. D’abord, les Vingt-Sept doivent s’accorder sur une 'révision du cadre financier pluriannuel 2021-2027', autrement dit l’enveloppe budgétaire de l’Union européenne pour une période de 7 an





