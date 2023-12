Les pays réunis à la COP28 mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demain

Contre le charbon et le méthane, et pour le nucléaire et les renouvelables. Les pays réunis à la COP28 à Dubaï mettent les projecteurs samedi sur le monde énergétique de demain, parallèlement à de laborieuses négociations sur les moyens de parvenir à un monde sans énergies fossiles d’ici quelques décennies. L’annonce, préparée depuis des mois et déjà soutenue par les pays du G20, est a dit à l’AFP sur place la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Cet engagement, non-contraignant à ce stade, finira-t-il dans une décision de la COP, qui s’imposerait à tous les signataires de l’accord de Paris ? «En parallèle, les milliers de négociateurs de près de 200 pays enchaînent les réunions dans des dizaines de salles ou dans les cafés en plein air de l’Expo City 2020, l’immense site qui accueille l’événement depuis le 30 novembre à quelques kilomètres des gratte-ciel rutilants de Duba





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

De la COP28 à Dubaï à Singapour : le laboratoire vert de la ville de demainAlors que la ville a enregistré cet été des records de chaleur jamais vu depuis 40 ans, les habitants de Singapour n’en...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les Sixers remportent une victoire contre les PistonsPhiladelphie s'est imposé 106-114 à Detroit, vendredi, et a signé une septième victoire consécutive dans le championnat nord-américain de basket (NBA).

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

Les supermarchés soutiennent les syndicats dans les négociations sectoriellesLes travailleurs des dépôts du groupe Colruyt à Ghislenghien et Ollignies, dans les communes d’Ath et Lessines, ont décidé vendredi matin de se mettre en arrêt de travail, a annoncé la FGTB Horval (Horeca-Voeding-Alimentation).

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Les Belges sont les travailleurs les plus fidèles d’EuropeSelon une étude de SD Worx, les travailleurs belges affichent la plus grande fidélité envers leur employeur en Europe.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

les sélections : Découvrez les sélections et les dernières nouvelles en P2A et P3AHerseaux dispose d’un noyau au complet pour le derby prévu dimanche face à Luingne.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Les voitures autonomes pas les bienvenues sur les routes belgesLes voitures autonomes ne seront pas autorisées à rouler sur les routes belges, a déclaré le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), à Het Nieuwsblad ce mardi.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »