Les technologies numériques et la surveillance dans les couples

Les technologies numériques confrontent les couples à des outils précis de surveillance et de contrôle. La frontière avec la violence est ténue. C’est un matin de mai. Claire se réveille, ouvre son téléphone et vérifie ses notifications. Quelques messages par-ci par-là. On attend 16°C à 18°C avec un ciel brumeux. Ne pas oublier de marcher dix mille pas. Une newsletter qu’elle n’a pas le temps de lire. Rien de spécial.

Plus tard dans la journée, elle se rappelle d’une question qu’elle devait poser à un ami, un homme. Elle ouvre Instagram, glisse son doigt en haut à droite de l’écran pour ouvrir ses messages. «Et là, plus rien. La conversation a disparu.» Claire pense d’abord à un bug, rafraîchit l’écran, rallume son portable. Constatant la persistance de cette disparition, elle envoie un nouveau message à son ami. Et comprend rapidement.Quelques mois plus tôt, au début de son couple, son partenaire avait insisté pour s’échanger leurs codes de téléphone . «Une garantie, raconte-t-elle, parce qu’il avait été trompé par sa précédente copine et voulait créer une transparenc





