Belgisch klimaatplan niet tijdig ingediend bij Europa: ‘Vlaanderen gaat Ecolo-programma niet uitvoeren’

Het Belgische Energie- en Klimaatplan zal niet tijdig ingediend raken bij Europa. België had uitstel gekregen tot eind oktober, maar dat uitstel volstond niet.

manier waarop ze de CO2-uitstoot willen terugdringen. Europa mikt op een daling met 55 procent van de uitstoot. Voor België komt dat neer op een daling met 47 procent. Het is al langer geweten dat Vlaanderen niet verder wil gaan dan een daling met 40 procent.

België had uitstel gekregen tot eind oktober, maar een vergadering tussen de kabinetten van de betrokken ministers bracht vrijdag geen soelaas. ‘Vlaanderen gaat voluit voor -40 procent tegen 2030, maar we gaan inderdaad het Ecolo-programma niet uitvoeren’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in een mededeling. ‘Dat zal niet veranderen door langer te wachten.’ headtopics.com

Groen, dat federaal en in Brussel mee bestuurt, betreurt die houding. ‘Als België de Europese klimaatdoelstellingen niet haalt, dreigen er grote financiële sancties voor ons land. Als minister Demir geen inspanning wil doen, zullen deze generatie en alle toekomstige generaties twee keer moeten betalen: voor de miljardenboete én voor de gevolgen van de klimaatcrisis die zich kan verderzetten.

