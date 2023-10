Al Jazeera-journalist die zijn familie verloor in Israëlisch bombardement is dag later alweer live op antenne:

Wael Al-Dahdouh, chef van het Al Jazeera-filiaal in Gaza, verloor woensdag zijn vrouw, zoon (15), dochter (7) én kleinzoon (18 maanden) toen een bom een huis trof in een vluchtelingenkamp in centraal Gaza, zo berichtte de nieuwszender woensdag. Amper 24 uur later was Al Dahdouh alweer op post en bedankte hij de kijkers voor de vele berichtjes en telefoontjes die hij ontvangen had.

“De solidariteit en gebeden waren heel belangrijk voor ons, maar ik zag het als mijn plicht om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, ondanks alles”, zei hij. “Want zoals je kan zien, gaan de aanvallen voort, er zijn bombardementen en artilleriebeschietingen. De situatie blijft zich ontwikkelen. Ik vond het mijn plicht om, ondanks de pijn en de open wonde, snel weer voor de camera te staan”, voegde hij eraan toe.

Terwijl Al-Dahdouh aan het werk was, verbleef zijn familie in het kamp waar ze naartoe waren gevlucht na het bevel tot evacuatie van het noorden van Gaza, op 13 oktober. Israël had het gebied als “veilig” bestempeld, maar toch werd het kamp woensdag gebombardeerd, zo berichtte Al Jazeera. Al-Dahdouh bracht zelf verslag uit over die aanval, maar wist kennelijk niet dat zijn eigen familie ook getroffen was.De radeloze correspondent met het lichaam van zijn kleinzoontje. headtopics.com

Nadat hij te weten was gekomen dat ook zijn familie getroffen was, was op Al Jazeera te zien hoe Al-Dahdouh snikkend door de gangen van het Al-Aqsa Martyrs-ziekenhuis in Deir Al-Balah stapt, begeleid door zijn collega’s. In een kamer gevuld met lijkzakken ziet de vijftiger eerst het lichaam van zijn zoon Mahmoud.

Wael Al-Dahdouh, de journalist die verslag moest doen van de dood van zijn eigen familieWael Al-Dahdouh, de chef van het Gaza-bureau van de Arabische nieuwszender Al Jazeera verloor minstens vier familieleden bij een Israëlische luchtaanval op het Palestijnse vluchtelingenkamp Nuseirat. Eerder die dag had hij nog verslag uitgebracht over die aanval. 'Hij wist niet dat zijn familie ook getroffen was.

