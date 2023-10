Nooit eerder zoveel leerkrachten in Vlaanderen

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Rode Kruis-Vlaanderen haalt met moeite donaties binnen voor oorlog tussen Israël en Hamas: "Fundamenteel verscRode Kruis-Vlaanderen zamelde nog maar 9.000 euro in voor het conflict in het Midden-Oosten. Nochtans is dat één van de grootste crisissen uit de recente geschiedenis.

Volvo beslist om EX30 in Vlaanderen te bouwen, opsteker voor 7.000 personeelsleden in GentVolvo zal in 2025 ook de EX30, een verkoopsucces, in zijn Gentse fabriek bouwen. Dat heeft de Zweedse hoofdzetel van de autobouwer donderdagochtend aan nieuwsagentschap Belga bevestigd. De beslissing van de internationale top is een opsteker voor de ruim 7.000 personeelsleden in ons land.

Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klapWat een gezapige voetbalnamiddag aan de Deurnese Sportoase moest worden tussen Deurne OB B en Anvers Genclerbirligi, mondde twee weken geleden uit in een vechtpartij. Hierbij incasseerde de scheidsrechter zware klappen in het gezicht van spelers van Anvers, waardoor hij twee dagen werkonbekwaam was.

Hinder in Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg door stakingen bij De LijnDe spontane vakbondsacties bij De Lijn veroorzaken ook vrijdag nog hinder voor de reizigers. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij vrijdagochtend.

Drie op de tien Vlaamse gezinnen veranderden nog nooit van elektriciteitsleverancierDrie op de tien huishoudens in Vlaanderen zijn nog nooit van elektriciteitsleverancier veranderd. Vaak vinden ze dat zo'n overstap te veel rompslomp met zich meebrengt, al zouden ze mogelijk toch in actie komen bij een kostenbesparing van gemiddeld 273 euro.

Waarom de Vlaming geen hoogbouw lust: 'Gaat het over wonen, dan zijn we conservatief'Vlaanderen moet verdichten. Nooit eerder was ons gewest zo volgebouwd als vandaag. Tegelijk roept zowat elke poging om de hoogte in te gaan verzet op. 'We botsen zelfs op tegenstand van partijen die geen impact ondervinden.'