Twee Belgische toeristen na vijf uur zoeken gered uit Albanese kloof

De Woongenoten verhuurt woningen aan gezinnen met laag inkomen en aan vluchtelingen: "Een ethische belegging voor de aandeelhouders"Al Jazeera-journalist die zijn familie verloor in Israëlisch bombardement is dag later alweer live op antenne: "Mijn plicht om snel terug te keren"Voor boekenwurmen en lettervreters: 10.000 stappen langs Antwerpse boekhandels, boekcafés en literaire huizen

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenWalter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: "Waarover ben je dan nog niet eerlijk?"

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

VS vallen twee faciliteiten van Iraanse Revolutionaire Garde aan in SyriëHet Amerikaanse leger heeft donderdag aanvallen uitgevoerd op twee faciliteiten in het oosten van Syrië die worden gebruikt door de Iraanse Islamitische

EU wil bewijzen dat ze twee oorlogen tegelijk aankanDe Europese leiders wilden bewijzen dat de oorlog tussen Hamas en Israël de aandacht niet wegtrekt van Oekraïne. Ze beloven Zelensky alle mogelijke steun. Maar de Hongaarse premier Orban en nu ook zijn Slovaakse collega Fico spelen stoorzender.

Twee Italianen moeten van rechtbank na veertig jaar 'hotel mama' verlatenTwee Italianen van 40 en 42 jaar oud moeten de woning van hun moeder verlaten. Dat heeft hun moeder, die al met pensioen is, verkregen met een klacht bij het gerecht. Dat meldt de lokale krant La Provincia Paese.

Servië keurt twee controversiële wetten goed die media controlerenServië heeft twee controversiële wetten goedgekeurd die de staat een grotere controle op de media geven. De twee teksten 'Wet op publieke informatie en media' en 'Elektronische media' werden door een grote meerderheid van de parlementsleden goedgekeurd. In Servië is de conservatieve SNS de grootste partij.

Inbrekers viseren twee woningen, dief maakt buit in appartementTwee woningen in Mechelen-Zuid waren het doelwit van inbrekers. In een van de twee gingen ze uiteindelijk niet binnen. In een appartement in het centrum vond een diefstal plaats.

Metejoor vult straks twee keer Sportpaleis: "Mijn emoties op het podium zijn oprecht""Angst om op treden is er niet meer, ik ben zelfzekerder geworden. Al krijg ik hier toch zweethandjes van", glimlacht Metejoor. Over een week is het zover: dan staat de zanger in het Sportpaleis. Twee avonden na elkaar, telkens voor zo'n 17.000 mensen. "De faalangst van vroeger heeft me mijn grenzen beetje bij beetje doen verleggen.