Eerste Belgisch Rails-filiaal opent in Huidevettersstraat: “Een vleugje Californië in Antwerpen”

Het Amerikaanse kledingmerk Rails huist sinds kort in Huidevettersstraat. Afgelopen donderdag was er de feestelijke inhuldiging. “We hebben een trouw Antwerps cliënteel dat ons al sinds de …De alternatieve zender Radio Centraal blaast 43 kaarsjes uit. Dat vieren ze van 28 oktober tot en met 5 november met een negendaagse marathonuitzending in Villa Delfia.De Antwerpse Kim (28) die in Turkije al anderhalve maand vastzit nadat ze drie stenen mee het land uit wilde nemen, mag naar huis.

Twee weken, langer zal Jaap van Zweden (62), dirigent van het New York Philharmonic, dit jaar niet in zijn woonplaats Amsterdam zijn. Toch maakt hij tijd voor een exclusief concert met het Antwerp …Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) van de balie in Antwerpen gaat streng optreden tegen de uitbuiting van stagiairs door zogenaamde Salduz-kantoren.

In de Rock Lobster City Lodge in de Kreeftstraat heeft auteur Johan Van den Driessche zijn nieuwe roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ voorgesteld. De West-Vlaamse Brusselaar neemt lezers mee in …Het Suske en Wiske Museum is gered. Het is verkocht aan Essenaar Luc Van Thillo, die ook eigenaar is van Robotland. Enkele jaren geleden vormde hij de oude douaneloods aan het station van Essen om … headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel

5de editie De Grote Schijn in Rivierenhof nog magischer door livekoor en ‘bossproetjes’: “Boswandeling als in een film”N-VA Borgerhout verzet zich tegen verzoek district om armoedeverenigingen te subsidiëren zonder fiat van stad headtopics.com

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Fusie Zwijndrecht zindert na: Vlaams Belang zet twee raadsleden uit partij, burgemeester blijft “tot de laatste snik vechten tegen fusie”Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht...

China weert Belgisch rundvlees wegens blauwtong, maar verbod heeft geen impactChina heeft een invoerverbod opgelegd aan herkauwers en afgeleide producten uit België wegens blauwtong. Het verbod heeft echter geen impact.

Belgisch team wint WK zonnewagens in Australië dankzij "technische innovatie"Het Belgische team heeft opnieuw de World Solar Challenge, het officieuze WK voor zonnewagens in Australië, gewonnen. De studenten van de KU Leuven kwamen donderdag als eerste over de streep in het Australische Adelaide.

Préavis de grève pour novembre et décembre sur les rails: à quoi s'attendre?Le front commun syndical des cheminots annonce jeudi déposer un préavis de grève de 96 heures pour les mois de novembre et décembre. La CGSP Cheminots, la

'Shaft'-acteur en eerste zwarte actieheld Richard Roundtree (81) overledenDe Amerikaanse acteur Richard Roundtree, bekend van de film Shaft en zijn impact op zwarte masculiniteit, is overleden aan kanker.

Sepp (16) speelt mee in musical Muerto : "Voor de eerste keer een hoofdrol"Voor Sepp Mertens uit Rijkevorsel staat een goedgevulde herfstvakantie op het programma. Op 3 november gaat in het Zuiderpershuis in Antwerpen de musical Muerto in première. Sepp maakt deel uit van de hoofdcast en speelt de rol van Jaime. Het is voor de 16-jarige student muziek niet de eerste musicalervaring, en zeker niet de laatste.

Sander, eerste acteur in een rolstoel afgestudeerd aan het conservatorium: "Ik wil gezien worden"Met een beloftevol afstudeerproject en "niet al te veel obstakels" is Sander Deckx (29) als eerste acteur in een rolstoel ooit afgestudeerd aan een Vlaamse theateropleiding. Sander behaalde een diploma in de woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen.