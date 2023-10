Geen traditie, wel ambitie: Belgisch rugby heeft hockeyhonger

Mikt Remco Evenepoel in 2024 op Giro én Tour? ‘Niet verstandig en niet realistisch’Club kan nog eens winnen, Gent sloopt IJslanders, Genk deelt de puntenBurgess schenkt Union in slotminuut eerste zege in Europa League-campagneVan bijna failliet tot vijfde op WK: Belgian Penguins verbazen de curlingwereldInbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-wedstrijdMikt Remco Evenepoel in 2024 op Giro én Tour? ‘Niet verstandig en niet...

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel. Lire la suite ⮕

Waarom de Vlaming geen hoogbouw lust: ‘Gaat het over wonen, dan zijn we conservatief’Vlaanderen moet verdichten. Nooit eerder was ons gewest zo volgebouwd als vandaag. Tegelijk roept zowat elke poging om de hoogte in te gaan verzet op. ‘We botsen zelfs op tegenstand van partijen die geen impact ondervinden.’ Lire la suite ⮕

Waarom de Vlaming geen hoogbouw lust: “Gaat het over wonen, dan zijn we conservatief”Vlaanderen moet verdichten. Nooit eerder was ons gewest zo volgebouwd als vandaag. Tegelijk roept zowat elke poging om de hoogte in te gaan verzet op. “We botsen zelfs op tegenstand van partijen die geen impact ondervinden.” Lire la suite ⮕

Het uitzicht van Melat Gebeyaw Nigussie: ‘Je moet even niks, gewoon het zicht in je opnemen’Sinds Melat Gebeyaw Nigussie directeur van de Beursschouwburg is, kijkt ze uit op het appartementsgebouw dat haar al aansprak toen ze nog student was. ‘Ik zie er het banale, alledaagse leven in een soort verstilde wereld.’ Lire la suite ⮕

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooisteDat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript. Lire la suite ⮕

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: “Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram. Lire la suite ⮕