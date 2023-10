Wingsurfer von Wal getroffen: Spektakulärer Zusammenstoß vor der Küste Sydneys

Seinen Surftag vergangenen Mittwoch vor der Küste Sydneys in Australien wird Jason Breen wohl nie mehr vergessen. Der 55-jährige Wingsurfer war gerade voll in Fahrt, als sich plötzlich ein junger Buckelwal aus dem Wasser katapultierte. Die Bodycam filmte den spektakulären Zusammenstoß.

„Scheiße, ich wurde gerade von einem Wal getroffen“, sagte Breen in die Kamera, nachdem er sich wieder gesammelt und auf sein Board gesetzt hatte. „Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass es vorbei ist“, erzählte der Australier bei „9 News Australia“.„Ich sah den Kopf aus dem Wasser kommen, dann seinen restlichen Körper und dann war das komplette Ding über mir. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten bin“, sagt Breen weiter.

„Ich konnte ihn die ganze Zeit auf meiner Haut fühlen. Es war großer junger Wal. Hätte er Wal-Seepocken gehabt, hätte er mich komplett aufgerissen, denn der Körper des Wals war die ganze Zeit direkt neben mir.“ Hätte ihn ein ausgewachsener Buckelwal gerammt, wären seine Überlebenschancen deutlich geringer gewesen, schließlich können die Wassergiganten bis zu 18 Meter lang und bis zu 30 Tonnen schwer werden. headtopics.com

Bleibende Schäden hat die außergewöhnliche Begegnung bei Breen keine hinterlassen - weder körperlich noch psychisch. „Nichts kann mich aus dem Meer halten“, versicherte er lachend am Ende des Interviews.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

