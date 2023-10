Unfall an unbeschranktem Bahnübergang in Bergheim

An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Nähe der Feuer- und Rettungswache Bergheim waren kurz zuvor die beiden Fahrzeuge gegeneinandergestoßen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Durch die direkte Nähe zur Wache traf die Feuerwehr bereits wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein. Ein Notarzt sichtete alle 33 Fahrgäste der Regionalbahn, die in Fahrtrichtung Köln unterwegs war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch der Lokführer und der Landwirt konnten die Fahrzeuge unverletzt verlassen.

Nach Rücksprache mit dem DB-Notfallmanager und dem Notfallmanager der DB-Regio verblieben die Fahrgäste zunächst im Zug. Gegen 21.00 Uhr konnte der Zug die Unfallstelle Richtung Kerpen-Horrem verlassen. Auch die Erntemaschine konnte ohne einen Abschlepper die Unfallstelle verlassen. Die Feuerwehr konnte den Einsatz anschließend beenden. headtopics.com

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Einheiten Bergheim, Thorr, Quadrath-Ichendorf sowie der hauptamtlichen Wache und dem Führungsdienst der Feuerwehr Bergheim unter der Leitung von Brandoberinspektor Michael Weege. Zur Schadenshöhe und zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Weiterlesen:

FireWorldAT »

D: Glimpfliche Kollision zwischen Regionalzug und Erntemaschine in BergheimBERGHEIM (DEUTSCHLAND): Die Kollision zwischen einer Regionalbahn und eine Erntemaschine in Bergheim endete am Mittwochabend, 25. Oktober 2023, glimpflich. Wie die Feuerwehr bereits am Abend mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 19.20 Uhr zur Bahnstrecke an der Kölner Straße alarmiert. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Blindenmarkterinnen feiern Aufstieg in die LandesligaDie Damenmannschaft des Tennisclubs Blindenmarkt gewann die Aufstiegsspiele in die Landesliga souverän. Weiterlesen ⮕

Sitting Bulls sind heiß auf den StartDie Klosterneuburger gehen wieder als großer Titelfavorit in die Saison, die am kommenden Wochenende startet. Weiterlesen ⮕

„Erdrückende Besatzung“: Die Rede des UN-Generalsekretärs, die Israel entzürntDer UNO-Chef kritisiert Verstöße gegen das Völkerrecht auf beiden Seiten. Israels Außenminister Cohen sagt daraufhin ein geplantes Treffen ab. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕