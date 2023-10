Bombendrohung gegen Schule in Cambrai: Kind nutzt TikTok für Drohung

Fahnder hätten ermittelt, dass das Kind die Drohung gegen die Schule in Cambrai auf der Plattform TikTok gepostet habe, berichtete der Sender BFMTV am Freitag unter Verweis auf die Polizei. Dazu nutzte der Bub das Telefon seiner Mutter. Statt schulfrei bescherte die Drohung dem Buben und seiner Familie gehörigen Ärger. Ihr Haus wurde von Fahndern auf Sprengstoff hin durchsucht.

Als Verantwortliche etlicher Drohungen wurden Jugendliche ermittelt. Videos von Räumungen von Schulen werden in sozialen Netzwerken teils millionenfach angeklickt, wie die Polizei mitteilte.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

Weiterlesen:

kleinezeitung »

Bombendrohung in Erfurt: Rathaus abgesperrtIn Erfurt wurde das Rathaus aufgrund einer Bombendrohung abgesperrt. Auch vier Schulen in Baden-Württemberg wurden geräumt. Bombendrohungen sind derzeit in ganz Deutschland ein Thema, insbesondere Schulen sind betroffen. Weiterlesen ⮕

Zehnjähriger steckt hinter Attentatsdrohung gegen Schule in FrankreichEin Zehnjähriger hat auf der Plattform TikTok eine Attentatsdrohung gegen eine Volksschule in Cambrai gepostet. Die Drohung führte zu einer Durchsuchung des Hauses und vorübergehendem Polizeigewahrsam für die Eltern. In den letzten zwei Wochen wurden Hunderte Bombendrohungen in Frankreich gemeldet, die sich als falscher Alarm herausstellten. Weiterlesen ⮕

Einbruch in Schule: 11- und 13-Jähriger vom Unterricht suspendiertEine 11- und ein 13-Jähriger versuchten am Montagabend in eine Pflichtschule in Amstetten einzubrechen. Dazu warfen sie Steine gegen die Scheibe eines Fensters im Kellergeschoß. Weiterlesen ⮕

Bundesschulsprecher: „KI sollte in der Schule ein Hilfstool sein“Der Schwechater Marius Hladik ist das Sprachrohr der 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler Österreichs. Dass Künstliche Intelligenz in den Klassenzimmern kaum verwendet wird, kritisiert der 18-Jährige. Außerdem verlangt er mehr lebensnahes Lernen in der Schule, „wertende“ Kleidervorschriften wie im Gymnasium Stockerau lehnt er ab. Weiterlesen ⮕

DPD präsentiert sich Schülern der Polytechnischen Schule HimbergDer Paketlogistiker DPD hat eine Klasse der Polytechnischen Schule Himberg eingeladen, um das Unternehmen vorzustellen und potenzielle Lehrlinge zu gewinnen. Die Schülerinnen und Schüler erhielten Informationen über Karrieremöglichkeiten in der Unternehmenszentrale in Leopoldsdorf. Weiterlesen ⮕

Zehnjähriger droht mit Anschlag auf Schule über TikTokEin Zehnjähriger in Nordfrankreich hat über TikTok mit einem Anschlag auf eine Volksschule gedroht. Die Polizei ermittelte, dass das Kind das Handy seiner Mutter benutzte. Es handelte sich um einen falschen Alarm, der der Familie jedoch Ärger einbrachte. Weiterlesen ⮕