as Marterl wurde nach einem Freiwilligeneinsatz erneuert. Nicht ganz klar ist, wann das Denkmal überhaupt errichtet wurde: Zwei Zeiträume kommen infrage. Das „Weiße Kreuz“ ist in die Jahre gekommen, wurde aber zuletzt restauriert. Den größten Anteil hatte Walter Bernscherer, der die Maurerarbeiten übernommen hatte. Weiters mitgewirkt haben Ortsvorsteher Christian Widi, Leopold Bruckner und Emil Wasser. Die Spenglerarbeiten wurden von Gerhard Doppler durchgeführt. Maria Huserek aus der Kunsttischlerei Nejdl-Huserek stellte das Bild für die Nische wieder in vollem Glanz her.

Nicht ganz klar ist, wann das Marterl errichtet wurde. Mündliche Überlieferungen besagen, dass das „Weiße Kreuz“ eine Pestsäule aus der Zeit um 1713 ist. Die verheerende Krankheit wütete damals rund um Wulzeshofen. Das Denkmal könnte aber auch erst zur Zeit der Cholera zwischen 1832 und 1866 errichtet worden sein.Der Bausubstanz nach dürfte der Tiefnischenpfeiler schon erneuert oder neu gebaut worden sein. headtopics.com

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde 1945 oder 1946 ein neues Bild in die Nische gesetzt. Gemalt wurde es von Herrn Luner, dem Vater der Volksschullehrerin Luner. Zu sehen war die Heilige Familie mit Josef, Maria und dem Jesuskind nach einem Abbild aus der Wallfahrtskirche Maria Dreieichen.

Nach der Kommassierung, der Festlegung der Flurneuordnung Anfang der 1970er Jahre, gab Barbara Steinhauer ein neues Bild in Auftrag: Künstlerin Erika Spieß aus Altruppersdorf malte die Heilige Mutter Maria mit dem Jesuskind. headtopics.com

