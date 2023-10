Wanderung für den Verschönerungsverein Großnondorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Organisatoren vom Verschönerungsverein: Maria Raffenstetter, Elfriede Steindl mit Noel Kittenberger, Ulrike Steindl, Obfrau Monika Zeller, Karina und Jana Ina Kittenberger (v. l.), Raphael Zeller und Fabian Gaderer.

Die Wanderergruppe aus Armschlag vor dem Abmarsch beim Feuerwehrhaus: Gabriel und Heidi Fichtinger, Edith und Walter Weiß, Gerti und Alois Weiß, Simon und Heidi Weinmann (v. l.).Die Wanderer – darunter auch viele aus den Nachbargemeinden – absolvierten eine sieben Kilometer lange Strecke, die teilweise über den Lebensweg verlief. Statt eines Startgeldes wurden Lose verkauft, von denen jedes zweite einen Kuchen gewann.

Durch Randegg gewandertViele Wanderfreunde lernten bei der Generationen-Wanderung am vergangenen Sonntag ihre Heimatgemeinde näher kennen. Weiterlesen ⮕