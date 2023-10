Klosterneuburger Verschönerungsverein präsentiert renoviertes Antonibründl

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Gemeinderat Matthias Finkentey, Stadtrat Konrad Eckl, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Präsident Rüdiger Wozak und Stiftspfarrer Reinhard Schandl (v.l.), der das neu restaurierte „Antonibründl“ in der Buchberggasse segnete.

ieder einmal beweist der Klosterneuburger Verschönerungsverein wie aktiv er sich für die Erhaltung der Klosterneuburger Kleindenkmäler einsetzt. Diesmal wird das renovierte „Antonibründl“ in der Buchberggasse präsentiert. headtopics.com

Der kapellenartige Antoni Bildstock soll von Bauern und Hauern auf altrömischem Boden vor langer Zeit errichtet worden sein. Bereits aus dem Jahre 1776 gibt es im Stiftsarchiv einen Hinweis auf die Renovierung dieses Denkmals.

„Anno 1776 hat das Stift das eingefallene Antonibründl, das schon seit urdenklichen Zeiten 'in dem Hohlweg war, wo man zu der Spitalmühl hinunterfahret, aus dem Grund heraus mauern und feststellen lassen und die Erlaubnis erteilet, dieses Wasser in den Kollmannschen Garten ableiten zu lassen“, zitiert der Präsident des Verschönerungsvereins Rüdiger Wozak aus alten Schriften. headtopics.com

Das Antonibründl wurde zu Ehren des Hl. Antonius von Padua, dem Patron für alles Verlorene, errichtet. Der Legende nach war Antonius der Sohn eines reichen Mannes in Padua. Seine besondere Bedeutung als Schutzpatron für Verluste verdankt er eigentlich einem sprachlichen Missverständnis. Aus dem in gotischer Schrift geschriebenen Wort “verliesen“ machte man später ein “verlieren“.

