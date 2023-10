Wanderung der Senioren-Ortsgruppe St. Margarethen an der Sierning im Dunkelsteinerwald

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ür die Wanderer der Senioren-Ortsgruppe St. Margarethen an der Sierning ging es in den Dunkelsteinerwald. Das herbstliche Wetter nutzten zwölf Mitglieder der Senioren-Ortsgruppe St. Margarethen an der Sierning und machten sich auf den Weg zum Dunkelstein im Dunkelsteinerwald. Eine wunderschöne Strecke, geführt von Franz und Resi Bechtel. Für die Ausflügler war es ein schöner Tag in der Natur.

