ür Markus Müller von der Holzmühle, dem Dorferneuerungsverein Harbach und dem Historiker Martin Prinz war der Nationalfeiertag ein echter Feiertag. Zur Wanderung zum ehemaligen „Russenlager“ in Wultschau kamen nämlich um die 200 Interessierte - und diese wurden nicht enttäuscht.

Die Wanderer erfuhren von Markus Müller die Ereignisse der letzten Tage des Zweiten Weltkrieges und die damaligen Geschehnisse in der Gemeinde Moorbad Harbach. Bei seinen intensiven Recherchen bekam er Unterstützung von dem aus Oberlainsitz stammenden Historiker und ehemaligen Lehrer an einem Wiener Gymnasium Martin Prinz.„Es waren um die 30.000 Soldaten in dem Lager, in manchen Aufzeichnungen ist sogar von 60.000 Soldaten die Rede“, erzählte Markus Müller. Die 235. headtopics.com

Markus Müller erzählte auch von den ihm überlieferten Erlebnisse seiner Eltern und Großeltern, deren Leben durch die zahlreichen russischen Soldaten ziemlich durcheinander gebracht worden ist. In Maißen trafen die Wanderer auf Maria Haumer. Die 90-Jährige weiß noch genau, in welchen Häusern Russen untergebracht waren. „Wer für die Soldaten gekocht hat, bekam zum Dank Kaffee und Zucker“, erinnert sich Maria Haumer.

Einige Häuser weiter lebt Franz Strondl. Als er acht Jahre alt war zog der Kommandant der 235. Armee-Reserve-Schützendivision, Major Franz Pawlowitsch Tochissky, in sein Elternhaus. Franz Strondl musste in den Dachboden übersiedeln, seine Eltern und eine Tante, die aus Wien ins Waldviertel geflüchtet ist, hätten nur mehr einen Raum zur Verfügung gehabt. „Unser Haus war in unmittelbarer Nähe zum Lager und dort befand sich ein großes Stromaggregat. headtopics.com

