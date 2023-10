Strickomas und Strickerinnen helfen Obdachlosen mit handgearbeiteten Wärmespender

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

bwohl der Herbst heuer besonders mild ist, können die Nächte ganz schön kalt sein. Besonders für jene Menschen, die auf der Straße schlafen müssen und kein warmes Bett haben. Da ist es gut, wenn schon hunderte gestrickte Teile verteilt werden: Hauben, Stirnbänder, Schals, Decken, Handschuhe und Socken haben die vielen ehrenamtlichen Strickomas und Strickerinnen über das ganze Jahr hindurch aus Wollresten gefertigt.

Und das ist genau das, was Initiatorin Monika Hodek so wichtig ist: „Ich möchte unserer Gesellschaft zeigen, dass es auch ohne Geld geht - und man damit so wichtige soziale Beiträge leisten kann. Einzig mit Zeit, Engagement und Freude funktioniert dieses Projekt. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

So läuft der große (straffreie) Betrug bei der FührerscheinprüfungProfessionelle Banden helfen Aspiranten, sich mit hochprofessionellem Equipment den Kfz-Führerschein zu erschleichen. Die Polizei ist machtlos. Weiterlesen ⮕

Buntes Treiben beim Kirtag in WilhelmsburgBesucherinnen und Besucher aus Wilhelmsburg und Umgebung genossen das bunte Angebot beim Kirtag mit seinen Standln und der heimischen Gastronomie. Weiterlesen ⮕

Herbst und Wein in St. Andrä-WördernGemütliches Beisammensein mit vielen Schmankerln und gutem Wein im Leitzinger-Keller. Weiterlesen ⮕

Treffen der Ministranten600 Ministranten waren beim alljährlichen Mini-Tag mit Messe und Musicalbesuch in Grafenegg dabei. Weiterlesen ⮕

Jugendprojekt Kulturregion Melk: Startschuss für StreetworkerLEADER-Projekt um 380.000 Euro soll mit Vereinsunterstützung Jugendliche in Region besser fördern und unterstützen. Weiterlesen ⮕

Außenminister Schallenberg im Interview: „Neutralität ist keine versteinerte Figur“Außenminister Alexander Schallenberg über Missverständnisse im Umgang mit und die Bedeutung der Neutralität für Österreich. Weiterlesen ⮕